На принадлежащую Тимати компанию Black Star подали в суд за кражу снимка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фотограф из Сургута (ХМАО) Михаил Батенев подал в суд на лейбл Black Star. Компания использовала его снимок в коммерческих целях без его разрешения.

«[Вместе с адвокатом] мы отправили иск в суд, а также сделали запросы на количество скачиваний, покупок, прослушиваний и просмотров», — сообщил Михаила Батенев в посте на портале «Пикабу». Он сожалеет, что лейбл проигнорировал все этапы досудебного решения конфликта, хотя фотограф был готов к диалогу.

Фотограф отметил, что собрал доказательную базу размером более чем 70 страниц. «На фотографии не только знакомая модель, но еще и мои руки, которые касаются ее лица — это автопортрет», — отметил Батеев. Также у него есть снимки с этой фотосессии, которые он нигде до этого не публиковал.

В феврале Михаил Батенев сообщил, что готов судиться с Black Star, так как его снимок попал на обложку трека FaceTime исполнителя Pabl.A. Батенев отметил, что трек продается в iTunes и Google Play, но в Black Star «никто не связывался по поводу передачи прав на использование фотографии со мной». В ответ на это исполнитель Pabl.A предложил Батеневу забыть об этой ситуации и приготовиться к дальнейшему сотрудничеству.