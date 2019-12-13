12 декабря 2019

Курганский губернатор оценит работу подчиненных по числу родов в регионе

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Заседание совета по молодежной политике. Курган, шумков вадим
На встречах с населением Вадим Шумков часто призывает женщин рожать детейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Национальные проекты

Эффективность выполнения национального проекта «Демография» глава Курганской области Вадим Шумков пообещал оценить по снижению числа абортов и росту рождаемости в регионе. Меры стимуляции рождаемости обсуждали на заседании в правительстве, сообщает пресс-служба губернатора.

За 10 месяцев 2019 года число абортов в Курганской области снизилось на 18%, сообщила главный врач регионального перинатального центра Татьяна Осина. Вадим Шумков призвал больше работать со студентами и старшеклассниками, формируя у них основы правильного репродуктивного поведения, здорового образа жизни. Также глава региона поручил выстроить сотрудничество с Курганской епархией и митрополитом Даниилом, чтобы совместно работать по профилактике абортов и поддержке женщин, которые из-за сложной жизненной ситуации хотят прервать беременность.

Шумков напомнил, что в области действуют новые меры поддержки молодых и многодетных семей — на льготной основе можно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, по льготной стоимости приобрести для строительства дома домокомплект, пиломатериалы и лес на корню. Кредит «Свой дом» до 300 тысяч рублей под 3% годовых можно получить с рассрочкой на 5 лет. Курганская ипотечно-жилищная корпорация также возмещает первый взнос по ипотеке.

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