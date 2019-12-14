Суд арестовал подельницу экс-министра Абызова, который вывел из России 860 млн долларов

В резонансном уголовном деле Михаила Абызова появился новый фигурант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Басманный районный суд города Москвы отправил под стражу столичного финансиста Екатерину Заяц, которую следователи считают подельницей обвиняемого в коррупции бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.

«33-летнюю женщину обвиняют в организации преступного сообщества вместе с Абызовым (статья 210 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ). По версии следствия, она принимала участие в управлении офшорами бывшего министра во время сделки на 4 миллиарда рублей, которая нанесла ущерб акционерам СИБЭКО и РЭС», — пишет РБК со ссылкой на материалы дела. По решению суда Екатерина Заяц проведет ближайшие два месяца в СИЗО (сама женщина просила отправить ее под домашний арест).

Как сообщают в Следственном комитете РФ, Заяц работала в московском офисе бизнес-структур Абызова, которым управлял человек по фамилии Тян. Вскоре после задержания Абызова Тян, также ставший фигурантом уголовном дела против бывшего федерального министра, скрылся из России через Белоруссию.

Михаил Абызов был арестован в марте по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. В сентябре стало известно, что в отношении Абызова завели дело о легализации доходов на 30 миллиардов рублей. Позднее эк-министру было инкриминировано еще несколько преступлений, напоминает RT. Срок расследования данного резонансного уголовного дела продлен до 25 марта 2020 года.

Недавно крупнейший банк Швеции Swedbank рассказал об офшорной сети экс-министра Абызова, которая действовала через эстонское отделение банка. С его помощью с 2011 по 2016 годы бывший чиновник правительства РФ вывел 860 миллионов долларов на счета своих 70 оффшорных компаний.