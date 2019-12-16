Биатлонистка Лариса Куклина решила исполнить мечту девочки одного из детских домов в Азова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уроженка Лабытнанги (ЯНАО), биатлонистка Лариса Куклина выставила на аукцион бутылку шампанского, которую получила за второе место на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом спортсменка сообщила в своем Instаgram-аккаунте.

«АУКЦИОН!!! Для настоящих фанатов биатлона! К новогоднему столу бутылка шампанского (1,5л), полученная за 2 место на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Стартовая цена 3000 рублей», — написала в посте Куклина.

По ее словам, девочка Маша из азовского детского дома написала письмо Деду Морозу, где попросила выполнить ее желание — встретиться с младшим братом. «Я далеко не Дед Мороз. Я решила эту бутылку выставить на аукцион. Все денежные средства я хочу направить Маше, чтобы исполнилось ее желание. Возможно, эти деньги помогут ей купить билет или еще как-то, чтобы она увиделась со своим братом», — отметила на видео спортсменка.

Аукцион закончится 18 декабря в 12:00 по московскому времени. В комментариях под записью пользователи одобрили инициативу Куклиной и уже начали торги. На данный момент самое высокое предложение поступило от пользователя с ником russ_official_funclub — 50 тысяч рублей.

Куклина начала свой путь в спортивной школе на отделении лыжных гонок в 2001 году. Впервые в карьере она попала в десятку лучших спортсменов 5 декабря в личной гонке на этапе Кубка мира по биатлону 2019—2020 годов (соревнования начались 30 ноября, а закончатся 22 марта 2020 года — прим. ред.), заняв пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Швеция).

Видео: kuklinalara, Instagram