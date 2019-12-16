Адвокат опроверг слухи о том, что Шамсутдинов надеялся погибнуть при расстреле сослуживцев

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, оружие, спецоперация, солдат
Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октябряФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев опроверг информацию о том, что его подзащитный надеялся погибнуть после расстрела сослуживцев. Об этом он сообщил в разговоре с «URA.RU». Ранее информацию об этом со ссылкой на слова Тугушева распространил один из телеграм-каналов.

«Таких вещей, что Шамсутдинов якобы сказал мне, что думал, что его сразу убьют, я не говорил. Я только сегодня с ним разговаривал, мы много моментов обсудили, но разглашать эту информацию я не стану в интересах самого подследственного», — рассказал агентству Тугушев.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Шамсутдинову продлили арест еще на четыре месяца. В ближайшее время его ждет психолого-психиатрическая экспертиза, которая пройдет в Москве.

25 октября срочник из Тюменской области расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли на месте, еще двое находятся в столичном госпитале им. Бурденко. Интересы срочника, устроившего кровавую бойню, защищают известные российские юристы. От гонорара за свою работу они отказались

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