Синоптики пообещали уральцам 30-градусные морозы в новогоднюю ночь

Пик холода ожидается с 12 по 23 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новогоднюю ночь на Урале могут случиться 30-градусные морозы. Об этом «URA.RU» сообщили в федеральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако, с большей вероятностью синоптики предсказывают, что заморозки отступят.

«С такой заблаговременностью мы не можем говорить точно. Похолодания до минус 30 будут, но не факт, что они выпадут на конец года. В 21-23 числах декабря ожидаются холода, но после начнутся погодные колебания, поэтому, точно сказать, будут ли холода на новый год мы не можем», — рассказала главный синоптик ведомства Галина Шепоренко.

К концу недели в центральной России ожидается постепенное похолодание. По данным гидрометцентра, в Курганском, Челябинском и Тюменском регионе температура упадет до минус 18 градусов. Теплее всего будет в Пермском крае, где средний показатель термометра опустится до минус 16. В ХМАО, ЯНАО и Свердловской области средним показателем будет минус 21 градус. При этом, в Москве и Московской области температура ожидается на уровне минус два градуса.

Как «URA.RU» писало ранее, резкое похолодание начнется в региона УрФО с 15 декабря.