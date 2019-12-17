В ямальском городе более сотни домов могут сгореть из-за бездействия властей

Жители более 100 домов в Лабытнанги (ЯНАО) оказались под угрозой из-за того, что городские власти не могут обеспечить первичные мер пожарной безопасности. По информации окружной прокуратуры, в случае пожара оперативные службы не смогут своевременно приступить к его тушению.
Недостатки в обеспечении первичных мер пожарной безопасности были обнаружены в ходе проведенной проверки, пояснили в надзорном органе. «Более 100 жилых домов города не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, а расположение ближайших пожарных водоемов не позволяет оперативным службам своевременно приступить к тушению возможных возгораний», — сообщили представители прокуратуры.
При этом в мэрии мер по устранению нарушений принято не было, поэтому прокуратура обратилась в суд. Городской суд Лабытнанги встал на сторону ведомства, защищавшего права граждан, а горадминистрация подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Тем не менее суд ЯНАО оставил решение горсуда без изменений.
Редакция «URA.RU» обратилась за комментариями в пресс-службу горадминистрации. Оперативный ответ получить не удалось.
Между тем, проблема водоснабжения в городе является одной из наиболее острых. Ранее сообщалось, что в рамках регионального проекта «Чистая вода» в Лабытнанги в ближайшие три года будет проведен новый водопровод и полностью обновлена система подачи воды. На это в региональном бюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.