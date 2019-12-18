Юрий Гулягин проведет на Южном Урале два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель Генпрокурора в УрФО Юрий Гулягин прибыл в Челябинск 18 декабря с рабочим визитом. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

«Гулягин провел совещание, посвященное подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в Челябинске летом 2020 года», — рассказал собеседник. Он добавил, что в мероприятии приняли участие руководители управлений ФСБ, МВД и СКР; Контрольно-счетной палаты (КСП) региона и мэр Челябинска Наталья Котова. В завершение рабочего дня замгенпрокурора проведет прием горожан.

Отдельно был заслушан вопрос о замороженном строительстве конгресс-холла на реке Миасс, который лоббировал экс-губернатор Бориса Дубровский. Законность бюджетных трат на эти цели проверяли прокуратура и КСП.

В четверг Гулягин побывает в городах Златоусте и Верхнем Уфалее, где тоже будет встречаться с гражданами. «Речь идет о выплате зарплат, пенсий и пособий. Также замгенпрокурора интересуют проблемы долевого строительства, ЖКХ и работы муниципальных властей, — добавил источник. По информации «URA.RU», замгенпрокурора в УрФО интересует также ход реализации проектов ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) в Верхнем Уфалее.

В пресс-службах Управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев.