Адвокат экс-губернатора Дубровского высказался о пересмотре дела

Адвокат Бориса Дубровского отрицает, что решение по дело экс-губернатора будет пересмотрено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Дополнительная проверка уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не означает, что решение по делу будет пересмотрено. Об этом «URA.RU» заявил адвокат Дубровского Рустам Курмаев.

«То, что дело направлено на дополнительную проверку — это неправильное понимание. Постановление о возбуждении уголовного дела, как вы знаете, было отменено. После такой отмены всегда проводится дальнейшая проверка. И это не означает какой-то негатив, из этого не следует, что кто-то пересмотрит результаты процессуального решения», — сказал Рустам Курмаев в беседе с «URA.RU».

При этом, по данным одного из инициаторов дополнительной проверки, дело бывшего губернатора Челябинской области все-таки будет пересмотрено. «В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в ответ на наш запрос материалы были переданы в МВД, а оттуда — в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Таким образом материалы дела направлены на дополнительное расследование», — сообщил «URA.RU» руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Также он отметил, что о сроках дополнительного расследования дела Дубровского пока ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что заявление в Генпрокуратуру РФ с требованием возобновить уголовное дело челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского написал директор Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» Алексей Карнаухов. Также он обратился к властям Великобритании с просьбой проверить зарубежные счета другого бывшего главы региона Михаила Юревича. Сейчас Юревич заочно арестован и находится в Лондоне, свою вину он не признает.