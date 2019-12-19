После массового расстрела в Чите расформировали часть. Выяснилось, куда переведут югорских солдат

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, солдаты, военная полиция, этап учений материально-технического обеспечения
Срочников начали переводить из расформированной частиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Срочников из ХМАО, которые служили в одной части с Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев под Читой, переводят в Хабаровский край. Об этом «URA.RU» рассказали в комитете солдатских матерей Югры.

«Воинскую часть уже расформировали. Ребят из Ханты-Мансийского округа переводят в Хабаровский край. Сейчас они находятся в пути к новому месту службы», — пояснила агентству руководитель окружного комитета солдатских матерей Ирина Браун.

Ранее «URA.RU» писало о том, что воинская часть, в которой Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, будет расформирована. Самого стрелка признали потерпевшим в деле о неуставных взаимоотношениях после того, как он рассказал об издевательствах в части.

Срочник из Тюменской области устроил расправу над сослуживцами 25 октября. После караула он расстрелял десять человек. Восемь из них погибли на месте, еще двое находятся в московском госпитале имени Бурденко. Один из них, Евгений Графов, является земляком стрелка. После кровавой бойни стрелок пощадил одного человека.

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