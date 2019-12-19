Срочников из ХМАО, которые служили в одной части с Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев под Читой, переводят в Хабаровский край. Об этом «URA.RU» рассказали в комитете солдатских матерей Югры.
«Воинскую часть уже расформировали. Ребят из Ханты-Мансийского округа переводят в Хабаровский край. Сейчас они находятся в пути к новому месту службы», — пояснила агентству руководитель окружного комитета солдатских матерей Ирина Браун.
Ранее «URA.RU» писало о том, что воинская часть, в которой Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, будет расформирована. Самого стрелка признали потерпевшим в деле о неуставных взаимоотношениях после того, как он рассказал об издевательствах в части.
Срочник из Тюменской области устроил расправу над сослуживцами 25 октября. После караула он расстрелял десять человек. Восемь из них погибли на месте, еще двое находятся в московском госпитале имени Бурденко. Один из них, Евгений Графов, является земляком стрелка. После кровавой бойни стрелок пощадил одного человека.