Тюменский срочник Шамсутдинов рассказал, кого пощадил после кровавой бойни в воинской части

Рамиль Шамсутдинов рассказал адвокату о подробностях кровавой бойни в воинской части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменец Рамиль Шамсутдинов не стал убивать человека, который преградил ему путь после кровавой бойни в воинской части в Забайкалье. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат солдата Равиль Тугушев после беседы со своим подзащитным.

«Когда Рамиль закончил стрелять, он хотел покинуть часть. Но на КПП был гражданский человек, который не дал ему сбежать. Рамиль не стал его убивать, хотя боеприпасы у него еще были. Шамсутдинов попытался через забор перелезть, но не смог, потому что там колючая проволока была», — рассказал Тугушев агентству.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Ему продлили срок содержания под стражей еще на четыре месяца. Сейчас в Чите работают адвокаты срочника, которые уже успели встретиться с подсудимым и следователями. В ближайшее время юристы планируют приступить к изучению материалов уголовного дела.

Срочник из Тюменской области расстрелял 10 человек в воинской части. Восемь из них погибли на месте, еще двое — находятся в одном из московских госпиталей. В том числе, земляк Шамсутдинова Евгений Графов.

На следующий день после трагедии, отцу срочника, расстрелявшего сослуживцев, позвонил областной военком и запретил общаться с журналистами.