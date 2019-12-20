19 декабря 2019
18 декабря 2019

В курганской поликлинике окулист работает с лампой, привязанной к палке

© Служба новостей «URA.RU»
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, российская медицина, врач-специалист, отоларинголог, лор
Офтальмологу пришлось своими руками соорудить инструментФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана пожаловался, что на приеме у окулиста врач обследовала его с помощью самодельного устройства — лампы на палке. В департаменте здравоохранения проблему признали. Жалоба пациента появилась на сайте «Обратись».

Пациент приходил на прием в курганскую поликлинику №1 на улице Невежина. «Был у офтальмолога. Глазное дно проверяли светом от лампочки Ильича, привязанной к деревянной палочке. В 21-м веке!» — возмутился мужчина.

Медики объяснили пациенту, что вынуждены так работать, потому что прибор, которым должны проверять зрение, находится в нерабочем состоянии. «Медперсонал выкручивается как может, к ним претензий нет», — написал обратившийся.

Департамент здравоохранения под обращением прокомментировал: «Щелевая лампа находится на техническом обслуживании, в настоящее время проводятся ремонтные работы. В течение следующей недели планируется завершение ремонтных работ».

Получить оперативные комментарии главного врача поликлиники Сергея Жукова не удалось. В момент телефонного звонка «URA.RU» руководитель был занят.

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© Служба новостей «URA.RU»
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