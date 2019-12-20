На Ямале — новый главный спасатель

«Ямалспас» является окружной аварийно-спасательной службой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Замначальника «Ямалспаса» Сергей Кудрявцев 20 декабря назначен руководителем учреждения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«20 декабря 2019 года Сергей Кудрявцев назначен начальником Государственного казенного учреждения „Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа“ (ГКУ „Ямалспас“)», — говорится в сообщении. Бывший руководитель Николай Потемкин, проработавший около 20 лет, ушел на заслуженный отдых — уехал на «большую землю».

Кудрявцев в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что уже занял руководящую должность и планирует провести изменения в работе учреждении. «Это больше прерогатива окружного департамента [гражданской защиты и пожарной безопасности]. Все мои пожелания будут направляться в первую очередь в департамент. Они будут согласовывать, рассматривать и принимать решение», — рассказал Кудрявцев.

Сергей Кудрявцев начал работу в 1987 году после окончания учебы в Талицком лесотехническом техникуме, в должности парашютиста-пожарного Тюменской базы авиационной охраны лесов. В течение последних 18 лет был в должности заместителя начальника, первого заместителя начальника аварийно-спасательной службы ГКУ «Ямалспас».

«Ямалспас» является окружной аварийно-спасательной службой и финансируется за счет финансовых средств окружного бюджета.