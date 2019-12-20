Адвокат Юревича требует проверить Дубровского на причастность к преступной группировке

Бориса Дубровского подозревают в причастности к преступному сообществу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Адвокат экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов направил Генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину ходатайство о проверке экс-главы региона Бориса Дубровского на причастность к преступному сообществу. Эту информацию Трунов подтвердил «URA.RU».

«Я прошу Генпрокуратуру РФ и СКР проверить Дубровского на причастность к ОПС, расследование уголовного дела в отношении которого уже ведется. Фигурантами этого дела являются Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина и иные лица. Расследование прошу передать в центральный аппарат СКР, поскольку в ОПС входят высокопоставленные лица, имеющие влиятельных покровителей, — пояснил Трунов. — Причем эта устойчивая группировка продолжает совершать хищения по сей день. Одну структуру они банкротят, создают другую, и продолжают выводить деньги за рубеж. Руководители ОПС скрываются от следствия Англии и Швейцарии».

Вильшенко и Краснихин являются учредителями ЗАО «Южуралавтобан», ранее обанкроченного. Теперь банкротство грозит АО «Южуралмост», дочернему предприятию ЗАО, на которое перешли долги «Южуралавтобана». Сам Вильшенко скрывается за границей.

Ранее схемы с контрактами «Южуралавтобана» легли в основу уголовных дел в Юревича и депутата Госдумы Вадима Белоусова. Контракты «Южуралмоста» послужили основанием для возбуждения ФАС дела против Дубровского, руководившего регионом с 2014-го по 2019 год. Разбирательство закончилось досрочной отставкой главы региона. В МВД России в отношении Дубровского возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но отозвали постановление. На днях стало известно, что, по требованию общественников, материалы по Дубровскому направили в МВД на новую проверку.

Адвокат Дубровского Рустам Курмаев на звонок «URA.RU» не ответил.