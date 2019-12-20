Губерниев вызвал гнев уральского чемпиона по боксу из-за слов о Сталине

Егор Мехонцев заявил, что «не переваривает» Дмитрия Губерниева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев выступил с жесткой критикой в адрес телеведущего Дмитрия Губерниева после того, как тот грубо высказался о лидере СССР Иосифе Сталине. В беседе с «URA.RU» Мехонцев заявил, что слова Губерниева — это абсурд.

«Губерниев — известный телеведущий. Кто-то любит его за экспрессию, а я, например, его не перевариваю и делаю телевизор потише, когда смотрю трансляции с его участием, — заявил Мехонцев. — Дима Губерниев говорит неправду о великом человеке, благодаря которому мы все живем в мире. Есть официальный журнал приемов, который вел секретарь Иосифа Сталина. В нем говорится, что в первые дни войны, с 21 по 24 июня, когда решалось практически все, Сталин работал по 20 часов в сутки».

По мнению Мехонцева, именно Сталин решил важнейшие задачи о начале эвакуации крупнейших предприятий на восток страны, о развертывании резервного фронта в составе шести армий, направил письма западным лидерам, заложив основу антигитлеровской коалиции. «Было безумно тяжело, немцы рвали нашу оборону на всех фронтах. Но именно Сталин в те трагические дня своей уверенностью в победе объединил страну», — подытожил боксер.

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sports.ru ранее заявил, что не любит разговоры про Сталина, который победил Гитлера. «Хочется спросить: а где он был в первые три дня [Великой Отечественной войны]? В первые три дня товарищ Сталин зас…ал и никуда не высовывался», — заявил журналистам ведущий.