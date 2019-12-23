Теперь официально: в курганском центре Илизарова меняется руководство

Александр Губин уезжает из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» (РНЦ «ВТО») имени академика Г.А. Илизарова в Кургане Александр Губин покидает этот пост, как и заявляли источники «URA.RU». Информацию о смене руководства подтвердили в пресс-службе медицинского учреждения.

«20 декабря в рамках хирургического совета директор центра Илизарова доктор медицинских наук Александр Губин довел до коллектива информацию о том, что он переходит на другое место работы», — говорится в сообщении пресс-службы. Новое место работы Губина при этом не раскрывается.

Также подтвердилась инсайдерская информация агентства относительно того, кто может возглавить РНЦ «ВТО» вместо Губина: «Была озвучена кандидатура на пост руководителя центра — Александр Владимирович Бурцев, доктор медицинских наук, хирург, ортопед-вертебролог, научный сотрудник научной клинико-экспериментальной лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирургии».

В конце прошлой недели источники «URA.RU» заявляли, что Губин, возглавлявший РНЦ «ВТО» с 2010 года, после увольнения может уехать в Москву, где ему предложили новую работу. Кандидатуру Бурцева уже одобрили в Минздраве. Полгода назад он защитил докторскую диссертацию, при этом научным руководителем у него был Губин.

РНЦ «ВТО» считается одной из визитных карточек Кургана. Этот федеральный центр известен на всю страну и далеко за ее пределами: здесь проходят обучение специалисты из многих стран, проводятся международные научно-практические конференции, а пациентами клиники часто становятся известные личности.