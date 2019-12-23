Пермские реконструкторы попали под уголовное дело о миллионных хищениях в Челябинске

Здание Челябинской филармонии — объект культурного наследия регионального значения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело о попытке хищения средств при ремонте здания областной филармонии. Возможный ущерб бюджету области оценивается в 1 млн рублей при цене контрактов примерно в 12 млн рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре региона. В деле фигурирует пермская ООО «Евразия — Сервис», ранее «засветившаяся» в уголовном деле о хищениях при реставрации памятника Ленину на главной площади столицы Южного Урала.

«В сметной документации завышена общая стоимость ценообразующих (основных) материалов, в локальных сметах выявлен двойной учет стоимости материалов», — пояснили «URA.RU» в надзорном ведомстве. Также проверка выявила завышение стоимости оборудования и материалов при капремонте и завышение объемов работ с помощью двойного учета. Следственными органами возбуждено дело по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

«В первый раз об этом слышим. Все, кто связан с Челябинском, сейчас находятся вне офиса и не могут дать комментарий», — заявили «URA.RU» в «Евразии-сервис».

Ранее уголовное дело о халатности возбудили по итогам реконструкции памятника Ленину на площади Революции. После работ, которые обошлись бюджету в 15 млн рублей, монумент стал выглядеть хуже, чем до ремонта.

ООО «Евразия-Сервис» (директор и учредитель — Алексей Плешивых) специализируется на реконструкции исторических зданий и памятников. В Челябинске компания выиграла тендеры на реконструкцию Бульвара Славы по улице Коммуны, Молодежного театра, здания филармонии и других объектов.

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