Помощник подследственного депутата покинет важный пост на Ямале

Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Ноябрьске Елена Нагорянская покинет свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполнительный секретарь ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Елена Нагорянская в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщили сразу несколько источников «URA.RU» в партии. Нагорянская также является помощницей подследственного депутата Заксобрания Ямала Павла Крюкова.

«Нагорянская покинет свой пост в ближайшее время. Она собирается переехать в Санкт-Петербург», — отметил один из собеседников агентства. Другой источник «URA.RU» также подчеркнул, что вариант ухода Нагорянской с должности действительно рассматривают в партии, но кандидатуры на ее место пока нет.

Сама Нагорянская сообщила корреспонденту «URA.RU» лишь то, что уезжает в отпуск. На другие вопросы агентства женщина не ответила.

В беседе с «URA.RU» глава окружного исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева также подтвердила, что исполнительный секретарь ноябрьского отделения партии находится в отпуске и официального заявления [об увольнении] от нее не поступало.

Елена Нагорянская занимала пост главы горисполкома в Ноябрьске до 2018 года (тогда внесли изменения в устав партии — прим. ред.), после чего стала исполнительным секретарем. В апреле 2019 года ее переназначили на эту должность. Нагорянская является помощницей депутата Заксобрания ЯНАО Павла Крюкова, которого в конце 2017 года задержали по подозрению в крупном коммерческом подкупе. После длительного содержания под стражей его выпустили под подписку о невыезде. Дело вернули на дополнительное расследование, которое до сих пор находится в производстве.