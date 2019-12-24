В России не оказалось кораблей, чтобы достроить «Северный поток-2»

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Окончание «Северного потока-2» может затянутьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России сейчас нет подходящих кораблей, которые смогут достроить газопровод «Северный поток-2». О своей готовности помочь завершить проект заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Таких судов, которые прямо сегодня можно было бы взять из имеющихся в наличии и приступить к работе, нет», — цитирует RNS Рахманова. При этом он отметил, что в нашей стране такие корабли вполне могут построить.

По словам президента ОСК, компания готова приступить к проектированию таких кораблей. На разработку проекта может уйти до двух лет, а на производство — до четырех лет.

Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

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