Глава федерального ведомства едет на Ямал с ревизией

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планирует приехать в Салехард в конце января — начале февраля Фото: Светлана Радионова, Instagram

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планирует приехать в Салехард (ЯНАО) в начале 2020 года, чтобы лично ознакомиться с нарушениями экологического законодательства. Об этом руководитель ведомства заявила в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях под последним постом Радионовой глава компании «Эко Рос» Сергей Дементьев попросил чиновницу уточнить, когда она приедет в столицу Ямала. «У вас буду в конце января — в начале февраля. Четких дат нет — графики плавают от наличия совещаний у руководства», — отметила Радионова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что руководитель ведомства планировала приехать в Салехард и Ханты-Мансийск, чтобы убедиться в нарушениях экологического законодательства. Глава Росприроднадзора не раз заявляла о серьезных проблемах с экологией в ЯНАО и ХМАО.

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора (подразделение, сформированное после объединения управлений в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО) постоянно подвергается критике Радионовой. Руководитель отметила, что ее удивляет отсутствие страха среди подчиненных в регионах.