Силовики сделали заявление о судьбе тюменки, похитившей и убившей младенца

Тюменские следователи завершили расследование по громкому уголовному делу Фото: Илья Московец © URA.RU

Виктория Айметдинова, убившая и похитившая пятимесячного младенца в Заводоуковске (Тюменская область), признана невменяемой и нуждается в принудительном лечении. Об этом «URA.RU» сообщили управлении СКР по Тюменской области. Силовики завершили расследование по громкому уголовному делу.

В ведомстве рассказали, что в отношении подозреваемой была проведена психиатрическая экспертиза, в результате Айметдинову признали страдающей параноидной шизофренией и алкоголизмом в начальной стадии. «Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», — заявили в управлении.

Следователи направили материалы дела в прокуратуру для последующей передачи их в суд, который должен вынести решение о начале принудительного лечения.

24 сентября ребенок в возрасте пяти месяцев пропал из дома в Заводоуковске вместе с присматривающей за ним сожительницей его сводного старшего брата. Родители малыша оставили их всего на полтора часа, уехав на похороны. Айметдинову нашли 25 сентября, в руках она держала мертвого младенца. На допросе девушка призналась в преступлении.