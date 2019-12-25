В Кремле объяснили, почему Путин не читает интервью Юмашева о нем

Президент России Владимир Путин пока не смотрел и не читал многочисленные интервью его советника на общественных началах Валентина Юмашева, в которых тот размышляет о биографии главы государства. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой пояснил «URA.RU», что Владимир Путин слишком занят другими делами.
«К сожалению, президент не имеет возможности знакомиться с каждым интервью. Вы знаете, что дискуссия о новейшей истории нашей страны ведется, но, к сожалению, президент физически не имеет возможности этим заниматься», — сказал «URA.RU» Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин не смотрел и последний ролик с участием Юмашева, опубликованный BBC.
Валентин Юмашев дает интервью на тему «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина» уже несколько месяцев. Знаковой стала публичная встреча зятя Ельцина с телеведущим Владимиром Познером в Ельцин Центре 22 ноября. Основной посыл беседы: «семья [Ельцина]» — это выдумка СМИ, а решение о назначении Владимира Путина преемником принимал лично первый президент Борис Ельцин, а не его окружение.
На прошлой неделе материалы с Юмашевым были опубликованы на BBC, «Дожде» и Deutsche Welle. 23 декабря BBC опубликовало расширенную видео-версию интервью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во время общения с прессой сообщал «URA.RU», что Кремль не требует от экс-главы администрации президента РФ Валентина Юмашева согласовывать свои выступления.