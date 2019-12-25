Для российских военных изменят условия контрактов

Правительство РФ внесло в Госдуму закон, который должен ограничить для офицеров и прапорщиков заключение новых контрактов сроком на один год. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Законопроект разработан в целях совершенствования порядка прохождения военной службы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициаторами было предложено заключать с военными контракты на срок от 3 до 10 лет. Также возможно соглашение на неопределенный срок, пока не наступит предельный возраст пребывания на службе.
Инициатива появилась из-за того, что с каждым годом офицеры все чаще переходят на годичный контракт. В прошлом году их рост составил 80% по сравнению с показателем 2017 года. Разработчики отмечают, что дальнейшее увеличение числа военных с годичными контрактами может негативно повлиять на проведение плановой замены военнослужащих.
Ранее правительство одобрило поправки в закон о воинской службе. Согласно законопроекту кабмина, офицеров и прапорщиков, которые получают степени кандидата или доктора наук в военных вузах, могут ограничить в праве заключать новые контракты сроком на один год. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году у военных увеличиться пенсии. Кроме того, будет продолжена выдача жилья нуждающимся военнослужащим, передает «Царьград».