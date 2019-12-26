Директор департамента госрегулирования Ирина Гагарина ранее сама работала в ФАС, а теперь нарушает установки федерального ведомства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области обвиняют в нарушении требований ФАС. Копия письма в адрес департамента есть в распоряжении «URA.RU».

Письмо написано руководством компании «Теплоснаб» (входит в холдинг «УралКотел»). В документе сообщается, что регулятор не имел права выставлять тариф на поставку тепла нескольким котельными, поскольку есть разъяснения Федеральной антимонопольной службы. Энергетики ссылаются на определенные условия (мощность котельных), и заявляют, что «тарифы на тепловую энергию для котельных ООО „Теплоснаб“, расположенных в Белозерском районе и Целинном районе по определению не подлежат государственному регулированию».

«Мы запрашивали тариф на уровне действующего с индексацией. А нам срезали. Хотя они вообще должны были снять нас с регулирования, но не сделали этого», — отметил руководитель холдинга «УралКотел» Леонид Бычков. Он рассказал и о других скандалах, связанных с тарифными решениями властей Зауралья. Например, в Юргамыше арендатор котельной холдинга отказался работать, когда ему озвучили тариф на 11% меньше действующего. «Есть еще одна котельная, не наша, там был тариф 3200 рублей за гигакалорию, а ему поставили 2200! Это вообще издевательство, бизнес просто уничтожают. О какой вообще инвестиционной привлекательности говорят чиновники, когда в регионе полный паралич власти. И такая власть опасна для общества. Да, этот отопительный сезон все до конца доведут, но что будет в следующем?» — добавил Бычков. Получить комментарий в департаменте госрегулирования на момент публикации не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что областной департамент госрегулирования цен и тарифов озвучил скандальное решение по тарифам на следующий год. Это затронуло все сферы ЖКХ. Например, в Кургане из-за снижения платы за воду может начаться коллапс. А решение по тарифу на электроэнергию рискует привести к росту безработицы и массовым отключениям света в Зауралье, и противоречат позиции Минэнерго и ФАС.