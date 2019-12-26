Расходы по скандальной программе «тюменской матрешки» увеличили почти на 50 млрд рублей

Бюджет программы «Сотрудничество» увеличен почти на 50 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Расходы по программе «тюменской матрешки» «Сотрудничество» с 2015 по 2022 годы будут увеличены почти на 50 млрд рублей. Соответствующий документ за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации.

Общая сумма расходов превысит 221 млрд рублей. Как ранее сообщало «URA.RU», изначально с 2015 по 2022 годы планировалось потратить 172,9 млрд рублей. Самые большие вливания в программу намечены на текущий год — 47,8 млрд рублей. В 2020 году власти «матрешки» потратят 42,3 миллиарда (ранее планировалось 28,8 млрд).

Финансирование программы, как говорится в документе, ляжет на бюджеты Югры и Ямала. Источником средств станут часть налога на прибыль организаций, которая поступает в казну Тюменской области из северных округов. Затем часть средств возвращается в ХМАО и ЯНАО для реализации социальных проектов, но больше половины остается на юге области. К программе «Сотрудничество» постоянно возникают вопросы по поводу недостроенных учреждений и завышенных цен на возведение объектов.