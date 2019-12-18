На скандальную программу тюменских властей выделили еще больше денег

Правительство Тюменской области увеличило расходы по программе «Сотрудничество» на 3,4 млрд рублей. В 2019 году они составят 47,8 млрд рублей. Соответствующий документ, подписанный губернатором Александром Моором опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее в бюджете региона на эти цели было заложено 44 млрд рублей.
«Объем средств на реализацию программы по годам: 2019 — 47 829 599 тысяч рублей», — говорится в тексте документа. Общие же расходы по программе с 2015 по 2022 годы составят около 179 миллиардов рублей.
Финансирование программы, как говорится в документе, ляжет на бюджеты Югры и Ямала. Источником средств станут часть налога на прибыль организаций, которая поступает в казну Тюменской области из северных округов.
К программе «Сотрудничество» постоянно возникают вопросы по поводу реализации проектов, недостроенных учреждений и завышенных цен на возведение объектов. Депутаты облдумы не раз поднимали вопрос о целесообразности этой программы. 30 мая губернатор Моор заявил, что программа не требует изменений.
Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Тюменской области уже увеличивали расходы по программе «Сотрудничество» в 2019 году до 44 млрд рублей. Ранее в бюджете региона на эти цели был заложен 21 млрд рублей.