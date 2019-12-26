Курганские силовики ищут деньги, выделенные из федерального бюджета

Бывшего замглавы Шадринской администрации подозревают в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При строительстве объектов в Шадринском районе Курганской области по федеральной программе следователи установили ущерб 24 млн рублей. Пока обнаружить деньги не удалось. Об этом говорилось в Курганском городском суде при избрании меры пресечения одному из подозреваемых, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Всего по делу о мошенничестве группой лиц задержано трое фигурантов — два сотрудника компании «Мультипласт» и бывший чиновник. «За всю жизнь не своровал ни копейки. Можно обвинять только за невнимательность. Обыски были дома, в гараже, изъяли два телефона, ничего не нашли», — рассказал в суде бывший заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин.

По версии следователей СУ СКР по Курганской области, Рознин подписал документы о приеме незаконченных работ у «Мультипласт». На этом основании организации перечислены деньги. Следствие полагает, что Рознин причастен к мошеннической схеме. Это подтверждается актами, обнаруженными при обысках в «Мультипласте». Причем схема действовала длительное время, что доказывает умысел, считают силовики.

Курганский городской суд по ходатайству следователя поместил Вячеслава Рознина под стражу на два месяца. Суд продолжит избирать меру пресечения в отношении двух других фигурантов.

Подозреваемых задержали накануне после обысков. Речь идет о похищении федеральных средств, которые были выделены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Одним из фигурантов стал бывший глава Кетовского района Александр Носков. Также под подозрение может попасть экс-замгубернатора Сергей Пугин, который курировал проект в правительстве.