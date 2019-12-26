Уральского священника, пытавшегося вскрыть могилу святой, повысили

Пармен попадал в скандалы из-за эксгумации святой Дунюшки Фото: Илья Московец © URA.RU

Епископа Троицкого и Южноуральского Пармена, пытавшегося вскрыть могилу Евдокии Чудиновской (Дунюшки), сняли с должности руководителя Троицкой епархии и назначили викарием в Челябинскую епархию. Такое решение принял Священный Синод, заседание которого состоялось 26 декабря под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Эту информацию «URA.RU» подтвердил секретарь Челябинской епархии, отец Игорь Шестаков.

«Епископ Пармен назначен викарием Челябинский епархии с титулом епископ Копейский», — заявил Шестаков.

«Временное управление Троицкой епархией поручить преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии», — говорится в решении Синода.

Фактически Пармен становится вторым человеком в Челябинской епархии после митрополита Челябинского и Миасского Григория. Это назначение состоялось в день рождения митрополита, который присутствовал на заседании Синода.

Между митрополитом Григорием и епископом Парменом сложились конфликтные отношения. Епископ предпринял попытку вскрыть могилу Дунюшки и перевезти останки в строящийся монастырь. Но местные жители не дали этого сделать. Против эксгумации выступил и митрополит Григорий.

Еще один скандал, в который попал Пармен, связан с тем, что епископ принял решение выселить из дома на улицу 77-летнего отца Иоанна и его жену. Престарелый священник не позволил Пармену вскрыть Евдокии Чудиновской.