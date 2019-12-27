Захарова раскрыла, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока-2»

Россия зеркально ответит на санкции американцев против газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге ведомства.
«К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял», — цитирует РИА «Новости» представителя МИД. Захарова подчеркнула, что российские политики неоднократно отмечали, что РФ всегда отвечает «на подобные недружественные выпады». Уточнять, о каких мерах идет речь, представитель ведомства не стала.
Также Захарова заявила, что введенные Вашингтоном санкции не соответствуют нормам международного права и свободной конкуренции. Представитель МИД также напомнила, что десять лет назад американцы говорили о том, что нельзя связывать политику и энергетику, а сейчас в Вашингтоне показывают, что так «не то, что можно, но и нужно делать».
Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Он предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.
После этого председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции. Аналогичное мнение высказал и министр энергетики РФ Александр Новак, напоминает агентство Nation News.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.