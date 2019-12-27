Осужденный за взятки экс-начальник зауральских колоний пытается освободиться

Ильгиза Ильясова взяли под стражу в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель УФСИН по Курганской области Ильгиз Ильясов обжалует свой приговор. Апелляционная жалоба поступила в Курганский областной суд.

«Судебное заседание назначено на 22 января», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного суда. Дело будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам.

В апелляционной жалобе защита настаивает, что по всем обвинениям, которые предъявлялись Ильясову, отсутствует состав преступления, и просит оправдать бывшего силовика, рассказали источники «URA.RU». Со стороны прокуратуры поступило возражение на жалобу.

Ильясова в конце октября приговорили к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Курганский городской суд признал бывшего силовика виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, но оправдал по растратам при строительстве СИЗО. Также судья решил, что вышел срок давности по одной из взяток.

Расследованием уголовного дела Ильясова занималось региональное СУ СК России по материалам областного УФСБ. Гособвинение просило отправить экс-главу УФСИН в колонию на семь лет, оштрафовать его на два миллиона рублей и лишить звания полковника. Ильясов все выдвинутые против него обвинения назвал абсурдом.