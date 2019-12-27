Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой за ее совет россиянкам не рожать рабов

Позицию Алены Водонаевой поддерживают не все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер и многодетный отец Иван Охлобыстин назвал проституткой телеведущую, уроженку Тюмени Алену Водонаеву за призыв «не рожать рабов» России. Мнением о бывшей участнице «Дома-2» Охлобыстин поделился в своем профиле во «ВКонтакте».

«Еще одна проститутка посоветовала „не рожать этому государству рабов“», — написал Охлобыстин в своем обращении. При этом артист заявил, что было бы хорошо ввести некоторый ценз на должность телеведущих в России и ограждать россиян «от дам с пониженной социальной ответственностью». В заключение Охлобыстин призвал людей, придерживающихся сходного с Водонаевой мнения, ехать в другую страну и жениться там «хоть на собаках».

На момент написания новости «URA.RU» не удалось получить комментарий Алены Водонаевой об оценке ее мнения Охлобыстиным.

Ранее Водонаева поддержала слова свердловской экс-чиновницы Ольги Глацких, которая на встрече с молодежью заявила, что «государство не просило рожать». Телеведущая заявила, что если женщина не уверена, что сможет обеспечить достойную жизнь себе и детям, то лучше сделать аборт.