Новак озвучил, когда запустят «Северный поток-2» и как его можно достроить

Министр энергетики Александр Новак оценил возможные сроки запуска «Северного потока-2», а также рассказал, как можно завершить газопровод. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
«До конца 2020 года будет запущен «Северный поток — 2», — передает слова руководителя Минэнерго РИА «Новости». Достройкой газопровода может заняться трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который в данный находится на Дальнем Востоке, уточнил Новак. При этом министр подчеркнул, что понадобится определенное время, чтобы подготовить корабль к этой работе.
Помимо этого, глава Минэнерго обозначил долю российского газа в Европе на данный момент. «Доля российского газа составляет порядка 45%», — отметил Новак.
Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Он предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.
После этого председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции. Аналогичное мнение высказал и министр энергетики РФ Александр Новак, напоминает агентство Nation News.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.