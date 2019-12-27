27 декабря 2019

Новак озвучил, когда запустят «Северный поток-2» и как его можно достроить

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
«Северный поток-2» достроят в течение 2020 года, считает министр НовакФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр энергетики Александр Новак оценил возможные сроки запуска «Северного потока-2», а также рассказал, как можно завершить газопровод. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«До конца 2020 года будет запущен «Северный поток — 2», — передает слова руководителя Минэнерго РИА «Новости». Достройкой газопровода может заняться трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который в данный находится на Дальнем Востоке, уточнил Новак. При этом министр подчеркнул, что понадобится определенное время, чтобы подготовить корабль к этой работе.

Помимо этого, глава Минэнерго обозначил долю российского газа в Европе на данный момент. «Доля российского газа составляет порядка 45%», — отметил Новак.

Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Он предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.

После этого председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции. Аналогичное мнение высказал и министр энергетики РФ Александр Новак, напоминает агентство Nation News.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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