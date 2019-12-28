Челябинского священника сняли с должности после скандала со смертельным ДТП

Прихожане сочли отставку нелюбимого священника подарком к Рождеству Фото: Анна Майорова © URA.RU

Священник Сергий (Лабынцев) потерял пост настоятеля храма в челябинском селе Чудиново после отставки покровительствующего ему епископа Пармена, сообщили «URA.RU» прихожане. Этому предшествовал сначала скандал с попыткой раскопать могилу местночтимой святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки), а затем неприглядные факты о жизни самого священника, судимого за аварию со смертельным исходом и езду без прав.

«Это просто настоящий подарок на Рождество! Лабынцев уехал. Дунюшка не дала совершиться несправедливости», — рассказала «URA.RU» прихожанка храма Елена. «Я могу только сказать, что отец Иоанн восстановлен в служении. О судьбе Сергия (Лабынцева) мне ничего не известно», — заявил «URA.RU» секретарь Челябинской епархии Игорь (Шестаков). Связаться с самим Сергием не удалось.

Летом с подачи епископа Троицкого Пармена предполагалось вскрыть могилу Евдокии и перенести ее прах в возрождаемый монастырь, что верующие восприняли как кощунственный бизнес-проект. Воспротивившегося этому престарелого священника с женой должны были выселить из дома, куда уже заехал назначенный Парменом на его место Сергий Лабынцев. Согласно базам данных судебных дел и ФССП, за новым настоятелем числился целый набор грехов — включая приговоры по итогам ДТП со смертельным исходом и подделку документов. При этом он все еще должен семье погибшего водителя почти миллион рублей.

Верующие отправили эти документы и обращение патриарху Кириллу. 25 декабря Священный Синод передал управление Троицкой епархией челябинскому митрополиту Григорию, день спустя потерял должность протеже Пармена.