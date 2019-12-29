Данные десятков тысяч уральских пользователей Госуслуг оказались в открытом доступе

Личные данные почти 30 тысяч пользователей сервиса Госуслуги оказались в публичном доступе. Предположительно, утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения портала в Ханты-Мансийском автономном округе.
«Данные можно скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных», — пишет газета «
Как сообщил Оганесян, сервер, на котором произошла ошибка, расположен на площадке «Ростелекома» и был проиндексировал поисковиком Shodan 3 декабря 2019 года. Следовательно, данные могли находиться в открытом доступе как минимум с начала месяца.
Получить комментарий от представителей Госуслуг агентству «URA.RU» на момент публикации новости не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что за год в России из-за утечек информации в открытом доступе оказалось в шесть раз больше персональных данных, чем в 2018 году.