Водонаева, призывавшая не рожать рабов, ответила на оскорбление Охлобыстина

Алена Водонаева выступает за доступность абортов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева назвала актера Ивана Охлобыстина типичным быдлом. Так она отреагировала на оскорбление, прозвучавшее из уст артиста после призыва экс-участницы «Дома-2» не рожать рабов государству.

«Ему [Охлобыстину] не понравилось, что многие сочли мои слова о „рабах государства“ справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Это поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла», — написала Водонаева в Instagram. Она также выразила надежду, что сыновья актера не унаследуют подобные качества, а после усомнилась в этом и предложила «некоторым предохраняться с особой внимательностью».

Телеведущая подчеркнула, что для «тупых и безответственных» существует акушер-гинеколог. А противникам абортов Водонаева пригрозила возвратом в Средневековье и женскими смертями «в подпольных кабинетах в мясных лавках».

Ранее Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой и призвал телеканалы ограждать россиян «от дам с пониженной социальной ответственностью». С данным заявлением актер выступил после того, как телеведущая написала в соцсетях, что если женщина не уверена в способности обеспечить себя и детей, то лучше сделать аборт. «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», — подчеркнула она.