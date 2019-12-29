У вдовы Лужкова отбирают ее многомиллионный бизнес

У Елены Батуриной возникли серьезные проблемы вскоре после смерти ее супруга Фото: Евгений Начитов /Flickr

Активы вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной перешли в собственность ее оппонентов: к этому якобы может быть причастен арестованный по обвинению в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Об этом сообщил Илья Шуманов, заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл Россия».

«С наследством Лужкова-Батуриной есть одна проблема. Московские строительные активы + землю, переоформленные на подставных лиц, уже отжали у Батуриной», — написал он в своем telegram-канале. По данным Шуманова, Черкалин якобы активно участвовал в переделе собственности Батуриной. В результате действий высокопоставленного силовика оппоненты вдовы Лужкова, как отмечает общественник, сумели получить контроль над подконтрольными ей офшорными компаниями на Кипре (речь, в частности, идет о фирме «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз»). В результате по бизнесу Батуриной был нанесен серьезный удар.

Получить комментарий пресс-службы ФСБ России по поводу данной истории «URA.RU» не удалось.

Ранее против Батуриной возбудили уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в розыск, так как ранее она не являлась на заседания по делу. Согласно постановлению суда, с 27 декабря Батурина находится в розыске и обязана явиться в суд, за исполнением решения будет следить МВД Калмыкии. По одной из версий, уголовное дело против Батуриной и объявление ее в розыск может являться следствием рейдерской атаки.

До этого Батурина была вновь признана богатейшей женщиной России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Супруг Батуриной — экс-мэр Москвы Юрий Лужков — скончался в Германии 10 декабря. На прощание с ним Батурина прилетела на своем дорогостоящем бизнес-джете.