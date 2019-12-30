Премьер Польши поспорил с Путиным о Второй мировой войне

Матеуш Моравецкий не согласился с последними заявлениями президента РФ Фото: Wikipedia

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вступил в заочную дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным о начале Второй мировой войны. По мнению политика, в развязывании военного конфликта виновна не только нацистская Германия, но и СССР.

«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был „пактом о ненападении“. Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном twitter-аккаунте Моравецкого. Кроме того, польский премьер заявил о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина», а также о «коммунистических преступлениях» в начале Второй мировой войны. В итоге Моравецкий отметил, что все последние слова Путина о Польше «глубоко не правдивы» и якобы вызваны «международным давлением на Россию».

Ранее Путин несколько раз публично высказался по поводу участия СССР и нацистской Германии в разделе Польши в 1939 году. Впервые эту тему Путин затронул во время большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года. По его словам, участие СССР в разделе Польши после начала Второй мировой войны было оправданным. «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — сказал тогда президент.

Через несколько дней Путин вновь заговорил о вторжении в Польшу — на сей раз на встрече с главами государств СНГ. В третий раз он начал рассуждать об этом на расширенной коллегии министерства обороны РФ (в ходе этого выступления российский лидер публично назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей»), а в четвертый — на встрече с руководителями Федерального собрания.

В 2019 году польские власти не пригласили Путина на мероприятия по случаю очередной годовщины начала Второй мировой войны. В Госдуме РФ этот шаг назвали проявлением «традиционной русофобии». Кроме того, совсем недавно выяснилось, что за последние два десятка лет в Польше уничтожили 427 советских памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.