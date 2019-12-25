Евреи выступили в поддержку Путина, назвавшего польского посла свиньей и сволочью

Руководитель Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, открыто назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского.
«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—40-е годы… Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», — заявил он агентству РИА «Новости».
Борода отметил, что Липский не просто восхищался идеями Гитлера, но «вдохновлял его на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке». Глава ФЕОР выразил надежду, что польский народ сделает правильные выводы из черных уроков истории.
Ранее Путин публично назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии в 1934—1939 годах Юзефа Липского. Он напомнил о том, что польский посол обещал памятник Адольфу Гитлеру в Варшаве за реализацию идеи выслать евреев в Африку. Позднее журналист Александр Коляндр раскрыл неожиданные детали биографии польского дипломата.
Кроме того, известный израильский политик и дипломат Яков Кедми, часто выступающий на российском ТВ в шоу журналиста Владимира Соловьева, подтвердил слова Путина, отметив, что Польша образца 1938 года представляла собой яркий пример антисемитского государства, пишет «
А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин полагает, что руководству Польши следовало бы принести извинения за солидаризацию с нацистами в 1930-х годах. По его словам, Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. 19 декабря во время своей большой пресс-конференции Путин заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», попросту забрав себе два района, напоминает RT.