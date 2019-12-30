Советник, уволенный Путиным, получил орден от потомков Романовых

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев получил из рук потомков императорской династии Романовых орден Святого Владимира IV степени. Информацию об этом «URA.RU» официально подтвердили в Российском императорском доме.
«Да, действительно, 21 ноября 2019 года Глазьев принял этот орден от Марии Владимировны Романовой, которая является потомственной и прямой наследницей престола Российской империи. Награду в тот день получил не только он, но и другие известные люди, список есть у нас на сайте. Мероприятие прошло по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сообщили агентству представители императорского дома. За какие именно заслуги экс-советник Путина получил эту награду, не уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. Теперь экономист работает на должности министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). После этого в прессе появилась информация, что Путин уже давно не доверял Глазьеву, а прислушивался лишь к Алексею Кудрину и Герману Грефу.
Сергей Глазьев, бывший депутат Госдумы от КПРФ, стал советником Путина в 2012 году. Глазьев известен своими неоднозначными экономическими убеждениями. В частности, в ходе работы в администрации президента он неоднократно предлагал зафиксировать курс рубля, печатать больше денег, увеличить дефицит бюджета. Глазьев является сторонником евразийской экономической интеграции, в частности интеграции Украины и России. В прошлом году Глазьев резко критиковал пенсионную реформу в РФ.