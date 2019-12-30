Охлобыстин извинился перед проститутками за критику Водонаевой

Иван Охлобыстин категорично не согласен с позицией Водонаевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер и многодетный отец Иван Охлобыстин извинился перед проститутками за то, что причислил к их рядам телеведущую, уроженку Тюмени Алену Водонаеву. Ранее Охлобыстин назвал телеведущую «еще одной проституткой» за ее призыв «не рожать рабов государству».

«Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них — от жира», — написал Иван Охлобыстин в своем профиле в соцсети «ВКонтакте», отметив, что Водонаева не проститутка. В предыдущем посте актер заявил, что нужно ограждать россиян «от дам с пониженной социальной ответственностью», напоминает агентство Nation News.

Ранее в ответ на оскорбления Охлобыстина Водонаева опубликовала еще один пост в Instagram, где назвала актера типичным быдлом. «Вместо того, чтобы писать про проституток, воспользовались бы лучше мозгом по его прямому назначению», — уточнила телеведущая.