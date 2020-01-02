В новогоднюю лотерею выиграли 99 россиян, они получат по миллиону рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Столото». В частности, миллионерами стали четыре свердловчанина.
«Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», — пояснили в «Столото». Отмечается, что всего было разыграно 105 призов по миллиону рублей, но шесть билетов не были куплены.
Ранее стало известно, что главный приз в миллиард рублей выиграл россиянин, купивший билет в Москве. Он пока не пришел за своим выигрышем. В «Столото» уточнили, что победителю предстоит заплатить 13% налог со своего выигрыша, напоминает RT.
Больше всего миллионеров появилось в Москве — там по миллиону выиграли 20 жителей. В Санкт-Петербурге по миллиону заберут семь человек, в Республике Башкортостан — шесть, в Свердловской и Новосибирской областях — по четыре миллионера.
Общая сумма всех выигрышей в новогодней лотерее этого года составила более 3,5 миллиарда рублей. Всего выигрышными оказались более 28 миллионов билетов.