Олигарх Пумпянский продал свои американские активы и заработал солидную сумму

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная уральскому олигарху из списка Forbes Дмитрию Пумпянскому, закрыла сделку по продаже своей американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris.
«Окончательная сумма сделки составила 1,067 миллиарда долларов. В соответствии с соглашением, со 2 января 2020 года Tenaris на шесть лет становится эксклюзивным дистрибьютором труб OCTG (нефтяного сортамента — прим. ред.) и линейных труб нефтегазового сортамента TMK», — пишет ТАСС.
Ранее, как сообщало «URA.RU», данную сделку официально одобрило Министерство юстиции США. Согласование с этим ведомством в США является обязательной процедурой для всех сделок, которые могут повлиять на уровень конкуренции на рынке. До этого стороны согласовали все детали соглашения. Стоит отметить, что изначально предполагалось, что компания уральского олигарха Пумпянского получит за свой американский актив 1,2 миллиарда долларов. Однако в последний момент сумма сделки несколько снизилась.