Выигрышный лотерейный билет на один миллиард рублей купил житель Подмосковья. Как уточнили в «Столото», билет приобрели в торговом центре в селе Юдино 13 декабря всего за семь минут до закрытия точки продаж.
«Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области», — рассказали в пресс-службе «Спортлото» РИА «Новости». В «Столото» также назвали номер выигравшего билета: 131626314944. Организаторы надеются, что так счастливчик объявится быстрее.
1 января стало известно, что москвич выиграл в лотерею «Русское лото» один млрд рублей. Позже в «Столото» уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%, напоминает RT.
В общей сложности победителями новогоднего розыгрыша стали 99 человек. Они выиграли по миллиону рублей. В частности, миллионерами стали четыре свердловчанина.