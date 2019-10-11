Освобожденная российская журналистка рассказала о провокации спецслужб Ирана

Российская журналистка Юлия Юзик, которая больше недели находилась под арестом в Тегеране, заявила, что стала жертвой провокации спецслужб Ирана. Она предполагает, что нужна была им в качестве источника информации.
«Меня активно приглашали в течение всего прошлого года, разные люди, и один из последних людей, кто меня звал, — Бахрам Ханлар. Мой бывший шеф по (телеканалу) Iran Today. Он связан со СМИ и спецслужбами Ирана, и потому его гарантии о том, что со стороны иранских спецслужб ко мне нет проблем, я восприняла всерьез», — приводит ее слова «Интерфакс».
Юзик считает, что произошедшее с ней не было связано с нарушением визового режима. По ее словам, это «очень чувствительная политически история». Журналистка не собирается требовать расследования, так как ей самой уже известны причины и люди, устроившие арест. Юзик заявила, что если бы ее не успели вывезти из Тегерана до судебного приговора, она бы «исчезла в Иране навсегда».
О задержании Юлии Юзик в аэропорту Тегерана стало известно на прошлой неделе. Журналистку заподозрили в работе на спецслужбы Израиля. В ситуацию вмешались МИД РФ и посольство России в Иране. 10 октября Юзик вернулась в Россию, передает RT.