Структура миллиардера Фридмана намерена взыскать долг с вдовы Лужкова

Ранее структуру Михаила Фридмана обвинили в причастности к уголовному делу в отношении Елены Батуриной Фото: Евгений Начитов /Flickr

Инвестиционная компания A1, принадлежащая миллиардеру Михаилу Фридману, приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину. Эти права перешли инвестиционной группе от кипрской компании Sarrio Investments Ltd. При этом ранее сам Батурин был признан банкротом.

«Мы приобрели требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса», — заявил РБК представитель А1. Также, по его данным, материалы предпринимательской деятельности Батурина свидетельствуют о том, что его сестра Елена Батурина — основная владелица компании «Интеко» и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — имеет долг перед братом.

По словам представителя А1, этот долг возник в результате приобретений 25% акций АО «Интеко», а его выплата позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина. При этом руководитель пресс-службы Батуриной заявил о том, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, но сам Виктор Батурин неоднократно пытался получить деньги от компаний своей сестры под различными предлогами.

Ранее Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете в отношении финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Из-за неявок в суд Батурина была объявлена в розыск. Позже руководитель пресс-службы Батуриной назвал возбужденное уголовное дело «частью рейдерской атаки» со стороны структур миллиардера Фридмана. Однако в А1 уверяют, что компания никак не связана с делом Батуриной.