04 января 2020

Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала, как проводит новогодние праздники. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее дефиле в рамках социального проекта
Юлия Михалкова в каникулы гуляет с друзьями по МосквеФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в новогодние праздники завтракает с бокалом шампанского и гуляет по Москве. О своем отдыхе артистка рассказала в Instagram.

«Мой четвертый день новогодних праздников идеален: завтрак с бокалом шампанского, прогулки с друзьями по сверкающей Москве и никаких разговоров о делах», — написала девушка. По ее словам, уже скоро она вернется в привычный для себя режим. Михалкова отметила, что первые рабочие встречи запланированы на 5 января. С этого же дня она планирует вернуться к спортивным нагрузкам и правильному режиму дня.

В «сторис» артистка опубликовала видео своей прогулки по центру Москвы. Михалкова прошлась по Тверской улице и Гоголевскому бульвару.

Ранее артистка продемонстрировала в Instagram макияж невесты. Михалкова призналась, что пробный макияж ей понравился. Она также неоднозначно намекнула, что ей «уже пора».

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Ну что, ещё празднуете? ???????????? Мой четвёртый день новогодних праздников идеален: завтрак с бокалом шампанского????, прогулки с друзьями по сверкающей Москве и никаких разговоров о делах! Настроение лучше всех. Но, уже завтра 5 января начинаю «закругляться»: завтрак без шампанского????, первые рабочие встречи, возвращение к спортивному режиму????(привет, @goldenmileclub !) и конечно правильный режим дня. Никакого сна до 12! Отдохнули и хватит???? А когда вы завершаете свои праздничные гуляния?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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© Служба новостей «URA.RU»
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