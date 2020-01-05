Юлия Михалкова в каникулы гуляет с друзьями по Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в новогодние праздники завтракает с бокалом шампанского и гуляет по Москве. О своем отдыхе артистка рассказала в Instagram.

«Мой четвертый день новогодних праздников идеален: завтрак с бокалом шампанского, прогулки с друзьями по сверкающей Москве и никаких разговоров о делах», — написала девушка. По ее словам, уже скоро она вернется в привычный для себя режим. Михалкова отметила, что первые рабочие встречи запланированы на 5 января. С этого же дня она планирует вернуться к спортивным нагрузкам и правильному режиму дня.

В «сторис» артистка опубликовала видео своей прогулки по центру Москвы. Михалкова прошлась по Тверской улице и Гоголевскому бульвару.

Ранее артистка продемонстрировала в Instagram макияж невесты. Михалкова призналась, что пробный макияж ей понравился. Она также неоднозначно намекнула, что ей «уже пора».