Юлия Михалкова порадовала подписчиков необычным макияжем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продемонстрировала в Instagram макияж невесты. По словам юмористки, ей «уже пора».

«Пробный макияж невесты. Смотрите, какие тени красивые», — заявила Михалкова. По словам звездного визажиста Ирины Митрошкиной, главное в макияже не переусердствовать. «Не нужно использовать все продукты, которые у вас есть в косметичке», — пояснила визажист. После преображения Михалкова неоднозначно намекнула, что ей «уже пора».

Ранее Михалкова показала свой новый портрет. Картину нарисовала иностранная художница с ником rehabk4 в соцсети.