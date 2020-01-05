Сенатор Пушков объяснил свои слова о возвращении Техаса Мексике

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что люди неправильно поняли смысл его слов о возвращении штата Техас Мексике. Ранее в ответ на слова американского генерала Бена Ходжеса, который назвал российские претензии на Крым необоснованными, политик с иронией предложил вернуть штат Мексике.
«Сколь многие не понимают смысла cказанного, лишены чувства юмора», — написал Пушков в своем Twitter. Политика удивило, что после его слов люди всерьез стали обсуждать возвращение Техаса Мексике. Политик отметил, что сделал такое заявление «намеренно абсурдным». «Это ответ на абсурдные разговоры об «украинском Крыме», — добавил он.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. В ответ на это Пушков сказал, что США и Североатлантический альянс мечтали создать военно-морскую базу на полуострове, передает RT.