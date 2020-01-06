Экс-участник ледовых шоу поспорил с Авербухом из-за гонораров артистов

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ЧР по фигурному катанию: тренировка. Екатеринбург, волосожар татьяна, траньков максим
Максим Траньков признался, что получал за выступления меньше той суммы, которую озвучил Илья АвербухФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков иронично отреагировал на слова хореографа и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха о том, что средние заработки фигуристов таких программ составляют 150-200 тысяч рублей за один выход.

«А почему мы не в курсе?» — написал он на своей странице в Twitter. Ранее фигурист вместе с партнершей и супругой Татьяной Волосожар участвовал в ледовых шоу Авербуха, пишет RT. Траньков уточнил в комментариях к своему твиту, что на самом деле получал за свои выступления меньше.

Ранее Авербух раскрыл гонорары участников ледовых шоу в России.

Траньков и Волосожар завершили спортивную карьеру в 2018 году. На Олимпиаде в Сочи они завоевали две золотых медали — в состязаниях спортивных пар и в командном зачете.

Фото: скриншот страницы Максима Транькова в Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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