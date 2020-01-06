Экс-участник ледовых шоу поспорил с Авербухом из-за гонораров артистов

Максим Траньков признался, что получал за выступления меньше той суммы, которую озвучил Илья Авербух
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков иронично отреагировал на слова хореографа и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха о том, что средние заработки фигуристов таких программ составляют 150-200 тысяч рублей за один выход.
«А почему мы не в курсе?» — написал он на своей странице в Twitter. Ранее фигурист вместе с партнершей и супругой Татьяной Волосожар участвовал в ледовых шоу Авербуха, пишет RT. Траньков уточнил в комментариях к своему твиту, что на самом деле получал за свои выступления меньше.
Ранее Авербух раскрыл гонорары участников ледовых шоу в России.
Траньков и Волосожар завершили спортивную карьеру в 2018 году. На Олимпиаде в Сочи они завоевали две золотых медали — в состязаниях спортивных пар и в командном зачете.