07 января 2020

Исаев из «Уральских пельменей» вслед за Шнуровым посмеялся над российским кино. СКРИН

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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
По мнению Сергея Исаева, лидер группы «Ленинград» прав в своей критике картины «Вторжение»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев поддержал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, который в стихах подверг критике вышедшие недавно в широкий прокат российские фильмы «Вторжение» и «Союз спасения». Соответствующий комментарий екатеринбургский юморист оставил на странице Шнурова в Instagram.

«Отдыхай! Я тоже в море, проживем мы без „Вторжения“ с горя, и „Союз спасения“ пропустив, мы на берег выйдем, ты в трусах красив», — отметил Исаев, комментируя недавний резонансный пост Шнурова в котором тот едко и с использованием ненормативной лексики высмеял новые отечественные кинокартины и российский кинематорграф в целом. Музыкант отметил, что ажиотаж в СМИ вокруг двух вышеупомянутых фильмов ему крайне непонятен.

До этого Минкульт РФ сообщил, что кассовые сборы российского кино в 2019 году снизились до 12,3 миллиарда рублей и составили лишь 22,1% от общих сборов кинопроката, что многие специалисты посчитали большим провалом.

Фото: скриншот страницы С. Шнурова в Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
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