Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев поддержал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, который в стихах подверг критике вышедшие недавно в широкий прокат российские фильмы «Вторжение» и «Союз спасения». Соответствующий комментарий екатеринбургский юморист оставил на странице Шнурова в Instagram.
«Отдыхай! Я тоже в море, проживем мы без „Вторжения“ с горя, и „Союз спасения“ пропустив, мы на берег выйдем, ты в трусах красив», — отметил Исаев, комментируя недавний резонансный пост Шнурова в котором тот едко и с использованием ненормативной лексики высмеял новые отечественные кинокартины и российский кинематорграф в целом. Музыкант отметил, что ажиотаж в СМИ вокруг двух вышеупомянутых фильмов ему крайне непонятен.
До этого Минкульт РФ сообщил, что кассовые сборы российского кино в 2019 году снизились до 12,3 миллиарда рублей и составили лишь 22,1% от общих сборов кинопроката, что многие специалисты посчитали большим провалом.